BAE'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Orta Doğu'da savaş 10 gündür sürüyor..

ABD-İsrail ile İran arasında karşılık saldırılar şiddetini artırırken, bölge bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir kaza haberi geldi.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke sınırları içerisinde ulusal görevlerini ifa eden askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın teknik bir arıza kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayda BAE Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 2 personelin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ile taziye dileklerinin iletildiği kaydedildi.

KAZANIN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Helikopterin düştüğü bölgeye veya kazanın detaylarına ilişkin ise henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.