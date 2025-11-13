Almanya Başbakanı Merz'ten Ukraynalı gençlere: Ülkenizde kalarak hizmet edin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihler 24 Şubat 2022'yi gösterdiğinde, Rusya Federasyonu, Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattı.

Her ne kadar Rusya tarafından bu bir 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirilse de, yaşanan savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalı sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Saldırılar Başkent Kiev'in bombalanmasına kadar uzandı.

5 MİLYON SİVİL GÖÇ ETTİ

Washington Post'un 2025 Şubat ayındaki analizine göre 2022'den bu yana Ukrayna'dan 5 milyon kişi farklı ülkelere göç etti.

Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Polonya üzerinden Almanya'ya geçti.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi verilerine göre, Almanya'ya göç edenlerin ortalama yüzde 41'ini Ukraynalı göçmenler oluşturdu.

ALMANYA'NIN MİSAFİRPERVERLİĞİ 4 YIL BİLE SÜRMEDİ

Almanya’da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Rusya savaşı nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalılara sosyal destek kapsamında Vatandaşlık parası (Bürgergeld) yerine daha düşük olan Sığınmacı Ödeneği (Asylbewerberleistungsgesetz) ödenmesine karar vermesinin ardından bu kez Başbakan Friedrich Merz’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

UKRAYNALI GENÇLERE "ALMANY'YA GELMEYİN" ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Merz, başkent Berlin’de Almanya Perakende Federasyonu (HDE) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Merz, Zelensky’e Ukraynalı genç erkeklerin Almanya’ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiği yönündeki görüşünü aktardığını belirtti. Merz, "Devlet Başkanı Zelensky'den bunu sağlamasını istedim. Ukrayna'da onlara ihtiyaç duyulduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

Merz, hükümetin Ukrayna'dan gelen mültecilerin vatandaşlık parası yerine sığınmacı ödeneği almalarına dönük düzenlemeyi hayata geçirme planını da doğruladı.

UKRAYNALI GÖÇMENLERİN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR, ÖDENEKLER DÜŞECEK

Almanya’da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Rusya savaşı nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalılara 563 euro tutarındaki Vatandaşlık parası (Bürgergeld) yerine 441 euro tutarında Sığınmacı Ödeneği (Asylbewerberleistungsgesetz) ödenmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Koalisyon ortakları 12 Kasım akşamı yaptıkları son toplantıda, 1 Nisan 2025’ten sonra Almanya’ya gelen tüm Ukraynalıların sığınmacı statüsünde değerlendirilmesine ve daha az sosyal yardım almasına karar verdi.

Ukraynalılara yapılan sağlık yardımlarının da temel yardımlar düzeyine indirilerek kısıtlanması konusunda da koalisyon partileri uzlaşmaya vardı.