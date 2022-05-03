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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya gitmeme sebebini açıkladı

    Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Ukrayna'ya ziyaret talebi reddedilmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise bu ziyaret reddedildiği için Ukrayna'ya gitmediğini söyledi.
    • 03.05.2022 - 02:28
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 02:29
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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya gitmeme sebebini açıkladı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2 ayı aşkın süredir devam ederken birçük ülke destek amaçlı Ukrayna'yı ziyaret etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ziyaret talebi ise reddedilmişti.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

    "Ukrayna'nın güvenliği için önemli olan bir ülkeye 'Cumhurbaşkanı gelemez' denmemeliydi"

    Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

    Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez’ denmesi olamaz." ifadesini kullandı.

    Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna ya gitmeme sebebini açıkladı #1

    "Rusya kazanmamalı"

    Scholz, Ukrayna ordusuna desteğin süreceğini ifade etti.

    NATO'nun bu savaşa katılmayacağını yineleyen Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesidir. Rusya kazanmamalı ve Ukrayna kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.

    Şansölye Scholz, selefi Angela Merkel ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

    Zelensky, Steinmeier'in ziyaretini reddetmişti

    AA'nın haberine göre Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, Nisan ortasında Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin. Steinmeier'i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.


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