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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz yurttaş buluşmasında yuhalandı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz yurttaş buluşmasında yuhalandı

    Brandenburg'da soruları yanıtlamak için vatandaşla buluşan Başbakan Scholz, protesto edildi. Olaf Scholz, vatandaşlarından 'Vatan haini, yalancı' damgasını yedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:37
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    Almanya'da Angela Merkel'in uzun süren görevinin ardından Başbakanlık görevine seçilen Olaf Scholz, bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

    Başbakan Scholz, Brandenburg eyaletinde SPD Federal Meclis milletvekili Wiebke Papenbrock ile soruları yanıtmalak için vatandaşlarıyla 'Yurttaş buluşması' düzenledi.

    Konuşmasına başlayan Scholz, beklemediği bir tepkiye karşılaştı.

    Almanya'da 40 yıllık enflasyon rekorlarının kırılması, kış aylarında yaşanacak gaz krizi ve ekonomik sorunlar nedeniyle Başbakan Scholz protesto edildi.

    "Vatan haini, yalancı"

    Protestocular Scholz'u 'Vatan haini', 'Yalancı', 'Defol git' ifadeleriyle yuhaladı.

    Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu protestocular olay yerinden uzaklaştırılırken, Scholz, geleceğe dönük gelişmelerle ilgili soruları yanıtlama fırsatı buldu.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz yurttaş buluşmasında yuhalandı VİDEO

    Scholz hakkında 47 milyon euroluk araştırma

    Almanya'da yaşanan bir başka gelişmeye göre ise, Başbakan Scholz'un yarın Hamburg Eyalet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nda ifade vermesi bekleniyor.

    İfade istenmesinin nedeninin ise Scholz'un bir bankayı 47 milyon Euro borçtan kurtarmak için 2016'da siyasi nüfus kullandığı belirtiliyor.

    Başbakan Scholz'un yalan beyan kullandığı veya nüfuzu kullandığı tespit edilirse, yargılanacağı iddia ediliyor.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz yurttaş buluşmasında yuhalandı #1

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz yurttaş buluşmasında yuhalandı #2


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