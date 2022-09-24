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    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü

    Almanya Başbakanı Olaf Schulz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'de bir araya geldi. İkilinin enerji krizine ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
    • 24.09.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 17:19
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    Rusya’nın darbeleriyle enerji krizine sürüklenen Almanya, alternatif arayışlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda ilk adreslerden biri Riyad…

    Veliaht Prens ile görüşme

    Almanya Başbakanı Olaf Schulz da, iki gün sürecek olan Körfez turuna çıktı.

    Schulz’un ilk adresi Cidde oldu.

    Burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Schulz, krizi atlatmak adına ekonomik destek istedi.

    Büyük bir heyet eşlik ediyor

    Görüşmeden ilk kareler, Reuters’a düştü.

    Pazar akşamı Berlin'e dönecek olan Schulz'a çeşitli ekonomik sektörlerden temsilcilerin yer aldığı büyük bir heyet eşlik ediyor.

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #1

    BAE ve Katar'a da gidecek

    Bir Alman yetkili, Schulz'un bölgeyi ilgilendiren birçok ekonomik ve siyasi konuyu Veliaht Prens Selman ile görüştüğünü duyurdu.

    Almanya Başbakanı, ayrıca BAE ve Katar'ı da ziyaret edecek.

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #2

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #3

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #4

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #5

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #6

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü #7


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