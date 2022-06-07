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    Almanya Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye vazgeçilmez bir ortak' vurgusu

    Almanya Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye vazgeçilmez bir ortak" vurgusu

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Türkiye’ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor." dedi.
    • 07.06.2022 - 05:07
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 05:31
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    Baerbock, bugün başlayacağı ve 10 Haziran’a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklamada yaptı.

    "Türkiye ziyareti beni vazgeçilmez bir ortağa götürüyor"

    "Türkiye’ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor." diyen Baerbock, Almanya’da milyonlarca insanda "bir Alman bir de Türk kalbinin attığını", bunun bir sorun olarak görüldüğü dönemlerin geride kaldığını belirtti.

    Baerbock, "Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Baerbock, her yakın ilişkide olduğu gibi Türk dostlarıyla açık konuşacağını belirterek, "NATO'nun önemi ve (ittifakın) Finlandiya ve İsveç'in kabulüyle güçleneceği hakkında, Putin'in sistematik tahıl savaşından çıkış yolları ve tüm dünyadaki insanlara yeniden umut veren Türkiye’nin arabuluculuğu hakkında ve Türkiye’de elbette büyük, kısmen temel uyuşmazlıkların olduğu konulara da değineceğim." ifadesini kullandı.

    Almanya Dışişleri Bakanı ndan 'Türkiye vazgeçilmez bir ortak' vurgusu #1

    Yunanistan ziyareti

    Yunanistan ile Avrupa’daki en yakın ortaklarından birini ziyaret edeceğini aktaran Baerbock, Atina'da hem Ukrayna’yı desteklemede hem Rusya’nın saldırganlığına karşı Avrupa’nın ortak tepkisinde hem de iklim kriziyle mücadele etmede ve yenilenebilir enerjinin yayılmasını hızlandırma kararlılığı konularında kendisiyle benzer düşünen insanların bulunduğunu belirtti.

    Baerbock, ancak birçok Alman'ın, yaptığı tatillerden dolayı Yunanistan’ı tanısa da Nazi işgali sırasında Almanların burada işlenen vahşetin boyutu hakkında çok az şey bildiğini ifade ederek, "Dışişleri Bakanı olarak, bu hatırayı canlı tutmak benim önemli isteğimdir." ifadesini kullandı.

    Akdeniz'de güvenlik söz konusu olduğunda Yunanistan’ın önemli bir rol oynadığını savunan Baerbock, Avrupa'nın güvenlik düzeninin Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin tarafından temelden sorgulandığı bir dönemde NATO müttefiklerinin ve Avrupalı ​​ortaklarının hemfikir bir şekilde birlikte durmaları gerektiğini ifade etti.

    Almanya Dışişleri Bakanı ndan 'Türkiye vazgeçilmez bir ortak' vurgusu #2

    Pakistan ziyareti

    Baerbock, sorunların gerilimin artırılmasıyla değil görüşmelerle çözülmesi gerektiğini belirterek, bunun Ankara’da yapacağı görüşmelerde önemli bir konu olacağını kaydetti.

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Pakistan’a yapacağı ziyaretinin ana konuları arasında Afganistan’daki durum, iklim krizi ile mücadele ve Rusya’nın “tahıl savaşına” verilecek cevabı göstererek, bu konulardaki gelişmelerden Pakistan’ın birçok ülkeden daha fazla etkilendiğini kaydetti.

    AA'nın haberine göre Baerbock’un ziyaretinin ilk durağı Pakistan olacak. Yarın Pakistan’da temaslarda bulunacak olan Almanya Dışişleri Bakanı 8 Haziran'da Yunanistan’a, 9 Haziran'da Türkiye’ye geçecek. Türkiye’de 10 Haziran’da kadar görüşmelerde bulunacak olan Baerbock, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum ve ekonomik çevrelerin temsilcileriyle görüşecek.

    Almanya Dışişleri Bakanı ndan 'Türkiye vazgeçilmez bir ortak' vurgusu #3


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