Almanya, Hürmüz'e mayın arama gemisi gönderiyor

Berlin yönetimi, deniz güvenliği ve olası uluslararası görevler kapsamında yeni bir askeri hazırlığa imza attı. Almanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki olası operasyonlar için zaman kaybetmemek amacıyla bir mayın arama gemisinin Akdeniz’e gönderileceğini açıkladı.

AKDENİZ'E ERKEN KONUŞLANDIRMA KARARI

Açıklamayı yapan Boris Pistorius, geminin önceden bölgeye sevk edilerek olası görev için hazırlık yapılacağını belirtti. Bu adımın, parlamentodan alınacak yetki sürecini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

HEDEF: DENİZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Pistorius, Alman donanmasının mayın tespiti ve temizleme konusunda güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğine katkı sağlanabileceğini söyledi.

Planlanan görev kapsamında Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası gerilimlere hazırlık yapılması hedefleniyor. Ancak bölgedeki görev için siyasi ve hukuki onay sürecinin tamamlanması gerektiği belirtildi.

PARLAMENTO ONAYI GEREKİYOR

Alman bakan, operasyonun hayata geçebilmesi için Federal Meclis onayının zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle birliklerin önceden konuşlandırılarak zaman kaybının önlenmesi planlanıyor.

Pistorius, ayrıca Avrupa Birliği’nin Kızıldeniz’de yürüttüğü Aspides misyonuna atıfta bulunarak, benzer operasyonlarda hukuki çerçevenin genişletilmesinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Almanya Savunma Bakanlığı, mayın arama gemisinin Akdeniz’e sevk edileceği tarihe ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.