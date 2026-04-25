İran, ABD bağlantılı gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Körfez sularında gerçekleştirdiği operasyonla ABD ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir ticari gemiyi durdurarak kontrol altına aldığını duyurdu. Olay, bölgedeki deniz trafiğinde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi.

KÖRFEZ'DE DURDURULAN GEMİ

Yapılan açıklamaya göre “EPAMINODES” isimli gemi, Körfez açıklarında seyir halindeyken İran güçleri tarafından durduruldu. Geminin ABD ordusuyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenildiği belirtildi.

İSTİHBARAT TAKİBİ SONRASI MÜDAHALE

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda geminin, son aylarda ABD limanlarına sık sefer yaptığı tespit edildi. Bu bilgiler doğrultusunda operasyon kararı alındı.

"KURALLARI İHLAL ETTİ"

Açıklamada, geminin denizcilik kurallarını birden fazla kez ihlal ettiği ve yapılan uyarılara rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Bu gerekçelerle el koyma işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Körfez’de yaşanan bu gelişme, deniz trafiği ve güvenlik dengeleri açısından yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirilirken, olayla ilgili uluslararası yansımaların olabileceği belirtiliyor.