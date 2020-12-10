Almanya, Suudi Arabistan'a silah yasağını 2021 sonuna uzattı

Berlin yönetimi, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki rolü nedeniyle Riyad'a yönelik yeni bir karar aldı.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı yasağını 2021'in sonuna kadar geçerli hale getirdi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Suudi Arabistan'a 2021'de silah ihracatı için diğer Avrupa ülkeleriyle ortak üretilen silahlar hariç yeni izinler vermemeye devam edecek.

RİYAD'A SİLAH İHRACATI YASAĞI

Bir Alman hükümet yetkilisi, "sıkılaştırılarak" uzatılan yasak kapsamında Suudi Arabistan'a silah ihracatı için önceden verilmiş izinlerin de iptal edileceğini bildirdi.

KAŞIK CİNAYETİ, YEMEN'E MÜDAHALE...

Yemen'deki savaş ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Berlin, 2018'de Riyad'a silah ihracatını askıya almıştı. Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracat yasağını birkaç kez uzattı.

MERKEL YÖNETİMİNİN KARARI

Berlin yönetiminin tedbiri, Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar bloğu ile ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) arasında, Yemen savaşına "doğrudan" dahil olan tüm ülkeler için silah ihracatının durdurulmasının öngörüldüğü koalisyon anlaşmasına dayanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN: MEŞRU HÜKÜMET İSTEDİ

Ancak Suudi Arabistan için alınan karar, büyük ölçüde ancak Kasım 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra uygulandı.

Riyad, liderlik ettiği koalisyonun Yemen'deki müdahalesini "meşru hükümetin isteği üzerine" gerçekleştirdiğini savunuyor.