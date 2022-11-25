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    Almanya, terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısını açıkladı

    Almanya'dan son 9 yılda Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısının 300 olduğu bildirildi.
    • 25.11.2022 - 11:02
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    Almanya, terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısını açıkladı

    Alman hükümeti, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) soru önergesine verdiği cevapta PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan 300 kişinin bölgeye gittiğini ifade etti.

    Haziran 2013 ile 30 Eylül 2022 arasında 300 kişinin PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığını, bunlardan 150'sinin ülkeye döndüğünü kaydeden hükümet, geri dönenlerin terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşıp savaşmadığı ya da bu savaşı açıkça destekleyip desteklemediklerinin bilinmediğini açıkladı.

    Ayrıca DEAŞ'a karşı savaşmak üzere Türk aşırı sol gruplarından da 7 kişinin Almanya'yı terk ettiği, bunlardan birinin öldüğü bilgisini paylaşan hükümet, diğer 6 kişinin ülkeye döndüğünü bildirdi.

    Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 10 kişinin Almanya'dan ayrıldığı ancak 6'sının geri döndüğü ifade edildi.

    Geri dönen 45 kişi hakkında 49 soruşturma açıldı

    AA'nın aktardığı bilgiye göre,  hükümetin cevabında ayrıca Federal Başsavcılığın, Haziran 2013-Eylül 2022 tarihlerinde DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla gittiklerini beyan eden ve geri dönen 45 kişi hakkında 49 soruşturma açtığına işaret edildi ancak terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak üzere gidenler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı bilgisi paylaşılmadı.

    Almanya, terör örgütü PKK/YPG ye katılanların sayısını açıkladı #1

     


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