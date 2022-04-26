Almanya, Ukrayna askerlerini eğitecek

Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna askerlerine obüs eğitimi vereceklerini duyurdu.

Ukrayna ordusuna destek vermek üzere Almanya'da eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen toplantıda konuştu.

Ukrayna askerlerine eğitim

Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade eden Lambrecht, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.

Gepard tipi uçaksavar tank gönderilecek

Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi.

Bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini ifade eden Lambrecht, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya Gepard tipi uçaksavar tankların verilmesine imkan sağlamak için karar aldığını aktardı.

"Almanya oluşan boşluğu dolduracak"

Ayrıca Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle "halka değişimine" giriştiklerini aktaran Lambrecht, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.