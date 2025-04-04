Almanya ve Avusturya, Sırp lider Dodik'e ülkeye giriş yasağı getirdi

DHA

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann'ın Saraybosna'da Bosna Hersek'teki durumu ele aldığı bildirildi.

Görüşmede, özellikle Sırp Cumhuriyeti yönetiminin ayrılıkçı eylemlerinin tetiklediği anayasal krizin ele alındığı aktarıldı.

3 RS POLİTİKACISININ ALMANYA VE AVUSTURYA'YA GİRİŞİ ENGELLENECEK

Açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın Sırp Cumhuriyeti entitesinden sorumlu politikacılara karşı diğer Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde kararlı adımlar atacağı ifade edilerek, bu konuda 3 sorumlu RS politikacısının gelecekte Avusturya ve Almanya'ya girmesini engellemek için önlemler alındığı bildirildi.

"DODİK, AYRILIKÇI EYLEMLERİNİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIDI"

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milorad Dodik ayrılıkçı kışkırtma ve eylemlerini yeni bir boyuta taşımış, ayrıca hukuki kırmızı çizgileri açıkça aşmıştır. Bu durum Batı Balkan ülkesinin güvenliğini, istikrarını, anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Artık bu tür davranışlara tahammül etmek istemiyoruz.



Aynı zamanda Bosna-Hersek'in geleceğinin AB'de olduğuna inanıyorum. Ayrıca siyasi bir mesaj vermek ve tüm Avrupa yanlısı güçlere Bosna-Hersek'in AB üyeliğine ulaşması yönündeki çabalarında aktif olarak desteklemeye devam edeceğimizi temin etmek istiyoruz. Özellikle Sırp Cumhuriyeti halkı için, çünkü onların Avrupa geleceğine giden yolu birkaç politikacı tarafından engellenemez.

"SORUMLU OLAN HERKESİ AB REFORM YOLUNA DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann ise şu sözleri kullandı: