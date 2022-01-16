Son dönemlerin en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da vatandaşlar, 6 ay önce yaşanan selin izlerinin hala silinememesinden sitem etti.

Yakın tarihinin en büyük sel felaketini 2021 yılının yaz ayında yaşayan Almanya'da selin izleri hala silinmedi.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, yollarda ve evlerde milyonları bulan maddi hasar meydana geldi.

Çok sayıda kişinin de kaybolduğu selin ardından Alman vatandaşları, hükümetten afet desteği bekledi.

6 AY ÖNCEKİ SELİN İZLERİ DURUYOR

Ancak sel felaketinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Almanya hükümeti, selin izlerini sarmak için herhangi bir çalışma yürütmedi.

Evlerinin harabeye dönmesinden şikayet eden Alman vatandaşları, geçen 6 ayın ardından bölgedeki son durumu video ile yayınladı.

Almanya'da 6 ay önce yaşanan selin izleri duruyor ViDEO

BÖLGEDEKİ EVLER HARABEYE DÖNDÜ

Yayınlanan videoda harabeye dönmüş bir bina ve selden geriye kalan kirlilik dikkat çekti.

İLK 40 GÜN ELEKTRİKSİZ VE DOĞALGAZSIZ YAŞADILAR

Ülkede yaşanan sel felaketinin ardından ilk 40 gün bölgeye elektrik ve doğalgaz verilememesi de vatandaşların isyan etmesine neden olmuştu.

200 bin afetzedenin içme suyu sorunu ve günlerce telefon üzerinden iletişim kuramaması da bölgedekilerin yaşadığı felaketin seyrini son derece zorlaştırmıştı.

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