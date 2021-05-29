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- Almanya'da Angela Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis
Almanya'da Angela Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis
Sosyal medyadan Başbakan Angela Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis cezası verildi.
- AA
- 29.05.2021 - 03:52
- Güncelleme : 29.05.2021 - 04:02
Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hakaret eden bahçıvan ceza aldı.
Almanya'da Berlin İdare Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Roland G'nin, Facebook'ta Merkel hakkında hakaret ve nefret içeren mesajlar yazdığı ifade edildi.
"HALKI KIŞKIRTARAK SUÇA TEŞVİK"
Bahçıvan Roland G'nin, Merkel hakkında kullandığı ifadeyle halkı kışkırtarak kamuoyunu suça teşvik ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu vurgulanan açıklamada, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Roland G'nin hapis cezasının tecil edildiği bildirildi.