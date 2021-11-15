Almanya'da aşısızlara kısıtlamaların getirilmesi gündemde

Artan vakaları önlemek isteyen yetkililer, alınabilecek çeşitli tedbirleri ortaya koydu.

Almanya'da koronavirüs salgını kaynaklı vakaların önüne geçilebilmesi için yeni önlemler tartışılıyor.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, vaka sayısındaki artışın engellenebilmesi için yeni adımlar atılmasının gerekli olduğunu söyledi.

"AŞI OLANLAR İLE AŞISIZLAR ARASINDA FARK GÖZETİLMELİ"

Koronavirüs aşısı olmayanlar için kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Habeck, "durumun dramatikliği nedeniyle aşısızlar için bölgesel olarak temas sınırlamasının gerekli olabileceğini" söyledi.

Habeck, sınırlamalardan çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetmenin mümkün olduğunu belirtti.

3G'NİN UYGULANMASI MASADA

Oluşturulacak koalisyon hükümetinin ortakları, koronavirüs vaka sayılarının artışını engellemek için 3G olarak bilinen, "Aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test" şartının Almanya genelinde tüm iş yerlerinde uygulanması önerisini de değerlendiriyor.

Evden çalışmanın mümkün olduğu meslek grupları için bunun yükümlülük haline getirilmesinin yanı sıra demiryolu seyahatlerinde de 3G şartının aranması gibi önlemlerin getirilmesi planlanıyor.

SÖDER'DEN KISITLAMA İSTEĞİ

Bavyera Başbakanı Markus Söder, sert kuralların uygulaması gerektiği çağrısında bulunarak ülke çapında aşısız kişiler için temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi.

Söder, Almanya genelinde önemli ölçüde artan vakaları göz önünde bulundurarak, "Aşısız kişiler için temas kısıtlamaları ihtimaline ihtiyacımız var. Önlem alamazsak salgınla baş etmemiz mümkün olmayabilir." dedi.

Bazı meslekler için zorunlu aşı ve Almanya için kısıtlamalara gidilmesini belirten Söder, kurulacak koalisyon hükümetinin salgına karşı korunma yasası taslağını bir an önce bitirmelerini istedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), son 24 saatte Almanya'da 23 bin 607 yeni vaka tespit edildiğini ve ülke genelindeki günlük insidans rakamının ilk kez 303 olarak belirlendiğini açıkladı.

Enstitü, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülkedeki toplam can kaybı sayısının ise 97 bin 715'e yükseldiğini belirtti.