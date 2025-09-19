Almanya'da bomba alarmı: 10 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bomba alarmı...

Kentte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

BOMBA NEHRİN 3 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi.

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

ALAN, KARA VE NEHİR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı, bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.