Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye saldırı

Berlin'de Mescid-i Aksa Camii'nin dış cephesine yazılar yazıldı. Hamburg'daki camiye ise ırkçı içerikli mektup gönderildi.

Avrupa'da camilere saldırılar devam ediyor.

Başkent Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camii'ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

Wedding semtindeki caminin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.

CAMİYE İKİNCİ SALDIRI

Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, burada din, dil ve ırk gözetmeksizin yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaşar, bu saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, "Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

Almanya’nın başkenti Berlin'de camiye saldırı ViDEO

HAMBURG'DAKİ CAMİYE IRKÇI İÇERİKLİ MEKTUP GÖNDERİLDİ

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti.

Öte yandan, Hamburg kentindeki Muradiye Camii'ne de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.