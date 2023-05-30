Almanya'da en çok vatandaşlık Suriyelilere verildi Avrupa ülkesinde vatandaşlık verilenlerle ilgili istatistikler paylaşıldı. Suriyeliler, 48 bin 300 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

AA

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), vatandaşlık verilen yabancı sayısını açıkladı.

Geçen yıl, 171 farklı ülkeden 168 binden fazla yabancı, Alman vatandaşlığına alındı. Sıralamada zirve Suriyelilerin.

Yüzde 28 arttı: Suriyeliler ilk sırada

Destatis'in açıklamasında, 2022'de vatandaşlık alan yabancıların sayısının 2021'e göre yüzde 28 artış gösterdiği belirtildi.

Vatandaşlığa kabul edilen 168 bin 545 kişi arasında Suriyeliler, 48 bin 300 ile birinci sırada yer alıyor.

Vatandaşlık alan Türklerin sayısı

14 bin 235 ile Türkler ikinci sırada, 6 bin 810 ile de Iraklılar üçüncü sırada bulunuyor.

Bir önceki yılla kıyaslandığında vatandaşlık alanların sayısının 37 bin arttığı, bunun son 20 yıldaki en yüksek sayı olduğu kaydedildi.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında Suriyelilerin oranı, yaklaşık yüzde 29'a karşılık geliyor.

2021 için vatandaşlık tablosu

Söz konusu açıklamada, 5 bin 600 Ukraynalının da Alman vatandaşlığına kabul edildiği kaydedildi.

2021'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 19 bin 100 olurken, aynı dönemde vatandaşlık alan Türklerin sayısı da 12 bin olarak istatistiklere geçmişti.