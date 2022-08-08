Petrol
96.34
1.50%
Euro
18.3198
0.43%
Dolar
17.9544
0.24%
Altın
1.032
0.89%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
430.469
3.69%
BTXN Coin
7.79
0.77%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Almanya'da eski Başbakan Schröder'in partisinden ihraç edilmesi talepleri reddedildi

    Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı olan eski Başbakan Gerhard Schröder hakkında partiden ihraç edilmesi yönünde yapılan başvuruları reddetti.
    • 08.08.2022 - 19:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da eski Başbakan Schröder'in partisinden ihraç edilmesi talepleri reddedildi

    Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Hannover Bölge Başkanlığı Tahkim Kurulu, Gerhard Schröder’in, Rus şirketlerinde görev yapmasından dolayı partinin ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin yerel ve bölge teşkilatlarından yapılan 17 başvuruyu değerlendirdi.

    Kurul, 78 yaşındaki Schröder’in parti tüzüğünü ihlal etmediği ve partiden ihraç edilmesi için bir neden olmadığına karar verdi.

    Schröder’in Hannover Bölge Teşkilatına bağlı Oststadt-Zoo ilçe teşkilatına üye olması sebebiyle ihraç sürecine ilişkin görüşmeler, SPD Hannover Bölge Başkanlığının Tahkim Kurulunca yapıldı.

    İtiraz hakkı bulunuyor

    Tahkim Kurulunun kararına 2 haftada itiraz edilebilecek.

    SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Tahkim Kurulunun hukuki karar verdiğini ancak Schröder’in siyasi olarak parti içinde tecrit edilmiş bir durumda olduğunu söyledi.

    Almanya da eski Başbakan Schröder in partisinden ihraç edilmesi talepleri reddedildi #1

    Parti içinde ve dışında eleştirilmişti

    Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaştan sonra Schröder, Putin ile dostluğunu devam ettirmesi ve Rus şirketlerindeki görevleri sebebiyle hem parti içinde hem dışında eleştirilmişti.

    Federal Meclis de Schröder’in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.

    Rusya-Ukrayna savaşında çözüm bulmak için Putin ile görüşmeler yapılması gerektiğini savunan eski Başbakan Schröder temmuz sonunda Moskova’da Putin ile bir araya gelmiş ve Kremlin'in Ukrayna Savaşı’nda "müzakere edilmiş çözüm" istediğini belirtmişti.

    Almanya da eski Başbakan Schröder in partisinden ihraç edilmesi talepleri reddedildi #2

    Rusya ile ilişki kurulması taraftarı

    Eski Şansölye, Almanya’daki gaz arzındaki zor durumun önüne geçmek için de daha önce sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının kullanılmasını önermişti.

    Schröder, 1998-2005 döneminde başbakanlık, 1999-2004 yıllarında da SPD Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüştü.

    Almanya da eski Başbakan Schröder in partisinden ihraç edilmesi talepleri reddedildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Vegan Tan, Yoğurt Festivali’ni kabul etmedi
    Magazin

    Vegan Tan, Yoğurt Festivali’ni kabul etmedi

    Balkonla birlikte zemine düşen işçinin olay anı
    3. Sayfa

    Balkonla birlikte zemine düşen işçinin olay anı

    Görüş Bildir