Almanya'da feci tren kazası

Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesindebir yolcu treni raydan çıktı.

İHA'nın haberine göre; kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, Münih'e doğru hareket halinde olan trende kaza sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

16'sı ağır 60 yaralı

Yerel bir yetkili ise; 16'sı ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını aktardı.Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.

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Kurtarma çalışmaları sürüyor

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurdu.

Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.