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Almanya'da feci tren kazası
Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
- 03.06.2022 - 17:35
- Güncelleme : 03.06.2022 - 17:39
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesindebir yolcu treni raydan çıktı.
İHA'nın haberine göre; kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, Münih'e doğru hareket halinde olan trende kaza sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
16'sı ağır 60 yaralı
Yerel bir yetkili ise; 16'sı ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını aktardı.Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.
Kurtarma çalışmaları sürüyor
Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurdu.
Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.