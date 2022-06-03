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    Almanya'da feci tren kazası

    Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
    • 03.06.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 17:39
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    Almanya'da feci tren kazası

    Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesindebir yolcu treni raydan çıktı.

    İHA'nın haberine göre; kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, Münih'e doğru hareket halinde olan trende kaza sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    16'sı ağır 60 yaralı

    Yerel bir yetkili ise; 16'sı ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını aktardı.Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.

    Almanya'da feci tren kazası

    Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurdu.

    Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.

    Almanya da feci tren kazası #1


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