Almanya'da gaz tasarrufunu teşvik edin çağrısı

Artan gaz fiyatlarının, insanları tasarrufa teşvik ettiği savunuldu. Enerji tasarrufunu başarabilmek için primler verilebileceği belirtildi.

Rusya ile enerji konusunda karşı karşıya gelen Almanya'da, kış mevsimi öncesi enerji tasarrufuna yönelik çağrılar sürüyor.

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, "Gaz tasarrufunu teşvik edin" başlığıyla yayınladığı haberde, yüksek gaz fiyatlarının, enerji tüketimini azaltmak için en güçlü itici gücü sağladığını yazdı.

"En güçlü teşvik yüksek fiyatlar"

Önümüzdeki aylarda gazdan tasarruf etmenin önemli olacağı belirtilerek, "Yüksek fiyatlar, gaz tasarrufu konusunda en güçlü teşviki sunuyor." denildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından toplumu enerji tasarrufu yapmaya motive etmek için yakın zamanda başlatılan kampanya, "doğru yönde atılmış bir adım" şeklinde nitelendirildi.

Almanya enerji tasarrufu kampanyasını genişletmenin yollarını arıyor

Haberde, "Şimdi önemli olan, mümkün olduğunca etkili bir uygulama: bilgilendirme kampanyaları, özellikle muhataplara göre uyarlanırsa ve faydalı, açıkça anlaşılır ve uygulanabilir öneriler sağlarsa etkili olur.

Beklenen fiyat artışları veya somut tasarruf ipuçları hakkında bilgi sağlamak için mektuplar veya dijital iletişim kanalları aracılığıyla doğrudan yollar kullanılabilir. Sadece kamu kurumları değil, tüketici merkezleri, enerji tedarikçileri veya konut şirketleri gibi çeşitli aktörlerin geniş bir ittifakı da olmalı.

Kısa vadeli teşvik sistemi önerisi

Gönüllü taahhütler ve hedefler (önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 20 gaz tasarrufu yapacağım) bir referans noktası oluşturur ve daha bağlayıcı olmaları nedeniyle uzun vadeli hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, hane halkları ve şirketler için tasarruf primleri gibi kısa vadeli bir teşvik sistemi de olabilir (bu hedefe ulaşan herkes bir ikramiye alır)." ifadelerine yer verildi.

"Darboğazlardan kaçınmak için tasarruf yapılmalı"

Geçici elektrik veya su kesintileri gibi darboğazlardan kaçınmak için gelecek yıllarda gaz tasarrufu yapılması gerektiği kaydedildi.

Aynı habere göre, duş alırken enerji tüketimini görünür kılan teknolojiler üzerine yapılan araştırmalar, yüzde 15 ila 35 oranında tasarruf sağladığını gösteriyor.