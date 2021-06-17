Almanya'da geliştirilen CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı

mRNA aşı adayının etkinlik oranı, beklentileri karşılayamadı.

Tübingen merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının etkinlik oranı belli oldu.

Aşının etkinliği, faz 2b/3 sonuçlarında yüzde 47 olarak belirlendi.

"BAŞARI KRİTERLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

Deutsche Welle'nin haberine göre, CureVac Yönetim Kurulu Başkanı Franz-Werner, "Bu orana göre aşı, öngörülen istatistiki başarı kriterlerini yerine getirmiyor." diye konuştu.

Haas, gerçekleştirilecek diğer analizlerin ardından mRNA yöntemiyle geliştirilen CureVac aşısının etkinlik oranının değişebileceğini kaydetti.

40 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

CureVac'ın koronavirüs aşısının denemesi, faz 2b/3 aşamasında Avrupa ve Güney Amerika'daki 10 ülkeden 40 bin kişi üzerinde yapıldı.

Haas, "Araştırmamızı 80 vakaya dair analizler tamamlanana kadar sürdürüceğiz." ifadesini kullandı. Verilerin, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gönderildiği bildirildi.

CUREVAC İLE 405 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

Avrupa Birliği (AB), CureVac ile 405 milyon doz aşı için sözleşme imzalamıştı.

AB ülkelerinde şu ana kadar onay almış aşılardan ağırlıklı olarak BioNTech-Pfizer'ın yanı sıra AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları kullanılıyor.