Almanya'da İtalyan mafyasına operasyon: 1 polis gözaltında

AA

Almanya'da, artan suç olaylarına yönelik bir seferberlik başlatıldı.

Çalışmada, Almanya ve İtalyan hükümeti ortak hareket etti.

İtalya'da mafya olarak kabul edilen "Ndrangheta" suç örgütüne, iki ülke tarafından koordineli operasyon düzenlendi.

İTALYAN MAFYASINA OPERASYON

Baden-Württemberg eyaletindeki Waiblingen Savcılığı ile polisinin yaptığı ortak açıklamada, operasyon kapsamında toplam 40 mekanda arama yapıldığı ve 36 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

POLİS MEMUUR GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Aalen Emniyet Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki bir polisin de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu polis hakkında sırları ifşa etmekten tutuklama emri çıkarıldığı aktarıldı.

4 EYALETTE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınanların "Ndrangheta" mafyasıyla bağlantılı olmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, operasyon kapsamında Almanya'da Baden-Württemberg'in yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde de aramalar yapıldığı ifade edildi.

Almanya ile İtalya polisinin işbirliği kapsamında, 2021'den bu yana "Ndrangheta" mafyası ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında soruşturma yürütüldüğünün altı çizildi.