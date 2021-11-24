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    Almanya'da koalisyon anlaşması sağlandı

    Başbakan Merkel, haftalar süren görüşmelerin ardından yapılan anlaşmayla birlikte koltuğunu Scholz'a devredecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 14:18
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    Almanya'da koalisyon anlaşması sağlandı

    Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sonuna gelindi.

    26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde Olaf Scholz öncülüğündeki Sosyal Demokrat Partisi (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

    KOALİSYON KURULUYOR

    Partilerin renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonunun" diğer bileşenleri Yeşiller yüzde 14,8 ve Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 aldı.

    Alman basınından Bild gazetesi, söz konusu partiler arasında koalisyonun kurulmasına yönelik anlaşmanın sağlandığını, açıklamanın bugün yapılacağını duyurdu.

    SCHOLZ'DAN MERKEL'E ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

    Öte yandan Merkel'e, Berlin'de Başbakanlık'taki haftalık kabine toplantısı öncesinde Maliye Bakanı vekili Olaf Scholz tarafından çiçek hediye edildi.

    Almanya da koalisyon anlaşması sağlandı #1

    KABİNE NASIL ŞEKİLLENECEK

    Yeni koalisyon hükümetinde FDP'nin lideri Christian Lindner'in Maliye Bakanı olması bekleniyor.

    Yeşillerin lideri Annalena Baerbock, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

    SPD'nin 7 bakanlık, Yeşiller'in 5 ve FDP'nin 4 bakanlık alacağı kaydedildi.

    Almanya da koalisyon anlaşması sağlandı #2

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