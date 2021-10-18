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    Almanya'da koalisyon görüşmelerinde son durum

    Yeşiller, parti içinde koalisyon görüşmeleri için oylama yaptı. Yeni hükümetin Noel'den önce kurulması hedefleniyor.
    • REUTERS
    • 18.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 10:37
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    Almanya'da koalisyon görüşmelerinde son durum

    Almanya'da seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri devam ediyor.

    26 Eylül'de yapılan seçimlerde Olaf Scholz'u aday gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), oyların yüzde 25,7'siyle ipi göğüsledi ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

    ALMANYA'DA KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ

    Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 24,1, Yeşiller yüzde 22 ve Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 20 oy aldı.

    Üç partinin kırmızı, sarı ve yeşil renklerinden dolayı "trafik ışığı" koalisyonu olarak anılan ittifak için görüşmeler sürüyor.

    YEŞİLLER'DE OYLAMA YAPILDI

    Son olarak Yeşiller, SPD'nin ardından FDP ile koalisyon görüşmelerine katılmak için oy kullandı.

    Delegeler, ilk toplantılarının ardından müzakerelerin başlatılması lehinde tercihte bulundu.

    Almanya da koalisyon görüşmelerinde son durum #1

    MERKEL'İN YERİNE SCHOLZ

    Kurulacak olası bir hükümette, SPD'den Olaf Scholz'un Angela Merkel'in yerini alarak, Almanya'nın yeni başbakanı olması bekleniyor.

    NOEL'DEN ÖNCE KOALİSYON HEDEFİ

    Olaf Scholz'un Noel'den önce başlatmayı umduğu nihai bir koalisyon anlaşması, bir kez daha Yeşiller Partisi'nin tüm üyelerinin oylamasına sunulacak. FDP ise henüz resmi bir onay vermiş değil.

    Almanya da koalisyon görüşmelerinde son durum #2

    SÜREÇ DEVAM EDİYOR

    Scholz, halihazırda Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyor.

    Cuma günü yaptığı açıklamada Scholz, Yeşiller ve FDP liderleriyle resmi koalisyon görüşmelerine geçmeyi hedeflediklerini söylemişti.

    Yeşiller ve FDP, muhafazakar CDU-CSU'ya yönelme seçeneğini gündemde tutuyordu.

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