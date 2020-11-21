Almanya'da koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Mahkeme, cinayetlerden birini itiraf eden doktor hakkında tutuklama kararı verdi.

Almanya'da bir doktor, kan donduran olaylara imza attı.

Essen Üniversitesi Kliniğinde 13 ve 17 Kasım'da meydana gelen olaylarda başhekim, hastalarına kasıtlı şekilde yasa dışı ilaç enjekte ederek ani ölümlerine yol açtı.

Essen Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı.

DOKTORDAN İTİRAF

44 yaşındaki başhekim, yoğun bakımda tedavi gören bir hastasının acılarına son vermek için söz konusu ilacı enjekte ettiğini belirterek, bir hastayla ilgili itirafta bulundu.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Essen polisinin olayla ilgili bir cinayet timi kurduğu, sanık doktorun çarşamba günü gözaltına alınıp, perşembe günü hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya'da salgın kaynaklı 901 bin 659 vaka ve 14 bin 76 ölüm kaydedildi. Ülkenin batısındaki Essen, koronavirüsten kötü şekilde etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Essen'de geçen hafta 100 bin kişi başına 166 vaka görüldüğü aktarıldı.

Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi ViDEO