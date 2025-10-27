Almanya'da kuş gribi nedeniyle 400 binden fazla hayvan itlaf edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ülkesinde kuş gribi alarmı...

Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi vakalarının, en şiddetli yaşandığı yıl olan 2021'deki rakamlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

400 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Almanya'da 30 çiftlikte 400 bin tavuk, ördek, kaz ve hindinin itlaf edilip ardından imha edildiği durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin imkansız olduğu belirtildi.

Şimdiye kadarki en büyük kayıplar, Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da kaydedildi.

Brandenburg'daki Markisch-Oderland bölgesi, kuş gribi nedeniyle 130 bin hayvanı daha itlaf edeceğini duyurdu.

TOPLU HAYVAN ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Aynı bölgede daha önce 150 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti.

Özellikle Brandenburg'un kuzeybatısındaki Linumer Teichland bölgesinde, toplu turna ölümleri yaşandığı aktarıldı.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında 2 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.