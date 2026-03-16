İran’da bir okul daha saldırıya uğradı

ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında İran’ın Humeyn kentinde bulunan İmam Rıza İlkokulu, hedef alındı. Yarı resmi haber ajansı Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, saldırıda can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi, ancak okul ve çevresindeki sivil yapılar ciddi hasar gördü.

ÖNCEKİ SALDIRILARDA AĞIR BİLANÇO

ABD’nin 28 Şubat’ta Minab kentinde bir ilkokula düzenlediği saldırıda 139’u 7-12 yaş grubunda olmak üzere toplam 185 kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişmeler, İran’daki eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların devam ettiğini gösteriyor.

SİVİL ALTYAPI ZARAR GÖRÜYOR

Saldırının ardından yayımlanan görüntüler, okulun duvar ve sınıflarında ciddi hasar oluştuğunu ortaya koydu. Ayrıca okul çevresindeki sivil binaların da etkilendiği bildirildi. Bölge yetkilileri, hasarın boyutunu ve olası güvenlik risklerini değerlendirmeye devam ediyor.