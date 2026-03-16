BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı: Fuceyra vuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisinde, kamikaze insansız hava aracının (İHA) isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Fuceyra Medya Ofisi, olayın ardından sivil savunma ekiplerinin hızla müdahale ettiğini ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentilere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

BÖLGEDEKİ SALDIRILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

BAE Savunma Bakanlığı, 10 Mart’ta Er-Ruveys Sanayi Sitesi’nin İHA ile hedef alınması sonucu yangın çıktığını duyurmuştu.

Ayrıca Fuceyra’da, hava savunma sistemlerinin saldırıları engelleme faaliyeti sırasında düşen parçalar nedeniyle de yangınlar meydana gelmişti.

ABD-İSRAİL-İRAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında devam eden müzakerelere rağmen 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı.

İran, karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililere göre, ABD ve İsrail’in saldırılarında ölü sayısı 1.348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.