Almanya’da Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu

İHA

Almanya'da, Ramazan Bayramı'nın coşkusu camilere yansıdı ve müslümanlar, bayram namazını eda etmek için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'nde bir araya gelen yüzlerce müslüman, camiyi yoğun bir ilgiyle doldurdu.

Namaz öncesinde, din görevlisi tarafından yapılan vaazda, Ramazan Bayramı’nın toplumsal bağları güçlendiren, birlik ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir anlam taşıdığına vurgu yapıldı. Vaazda, bayramın sadece bireysel bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, barışın ve kardeşliğin pekiştiği bir zaman dilimi olduğunun altı çizildi.

FARKLI KÜLTÜRDEN İNSANLAR, AYNI KUBBE ALTINDA BAYRAMLAŞTI

Bayram namazının ardından cemaat, cami avlusunda ve çevresinde bir araya gelerek bayramlaştı. Gönül alıcı tebessümlerle birbirlerine "Bayramınız mübarek olsun" dilekleri ileten müslümanlar, birlik ve beraberlik mesajları vererek bayramın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu. Bu anlamlı günde, farklı kültürlerden gelen insanların aynı çatı altında bir araya gelmesi, bayramın evrensel değerlerini bir kez daha hatırlatmış oldu.