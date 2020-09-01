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    Almanya'da polis bir kadın göstericiye şiddet uyguladı

    Almanya'da polis bir kadın göstericiye şiddet uyguladı

    Başkent Berlin'de polisin, koronavirüs önlemlerini protesto eden kadın göstericiye şiddet uygulaması tepkilere neden oldu.
    • AA
    • 01.09.2020 - 07:56
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 07:56
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    Almanya'nın başkenti Berlin'de, Tiergarten'de bulunan Zafer Anıtı önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor.

    Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine kullanıcılar, polisin protestocuya şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

    Berlin polisinden yapılan açıklamada, koronavirüs önlemlerine uymayan söz konusu kadının, gözaltına alınmak istenirken şiddete uğramasının ardından soruşturma açıldığı kaydedildi.

    Almanya'da polis bir kadın göstericiye şiddet uyguladı VİDEO

    HAMİLE KADINA DA SERT MÜDAHALE

    Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin şiddet uyguladığı diğer bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.

    Polisin açıklamasında, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu ifade edilerek, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.

    Almanya da polis bir kadın göstericiye şiddet uyguladı #1

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