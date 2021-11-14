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    Almanya’da Polonya sınırındaki göçmenler için destek gösterisi düzenlendi

    Almanya’nın Köln kentinde Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sınırdan içeri alınmaması protesto edildi.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 19:58
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 20:18
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    Almanya’da Polonya sınırındaki göçmenler için destek gösterisi düzenlendi

    Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ederken, Almanya’nın Köln kentinde göçmenlerin sınırdan içeri alınmaması protesto edildi.

    Ellerinde “Hiç kimse yasadışı değildir”, “İnsanlar piyon değildir” ve “Dayanışma sınır tanımaz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sınırda bekleyen göçmenlerin yaşadığı kötü duruma dikkat çekti.

    Belarus sınırındaki mültecilerle dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, Hans-Böckler Meydanı’ndan Dom Katedrali'ne kadar yürüdü.

    ALMANLAR, POLONYA SINIRINDAKİ GÖÇMENLER İÇİN YÜRÜDÜ

    Yapılan konuşmalarda Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarını sığınmacılara açılması istenirken, Almanya’nın da sorumluluk alması çağrısında bulunuldu.

    Gösteriye katılan Köln Uyum Meclisi Eş Başkanı Ahmet Edis yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki insanlık dışı durumu kınadıklarına belirterek, “Köln’de birçok sivil toplum kuruluşu olarak, orada insanlığa aykırı ve hukuk dışı duruma karşı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada toplanan insanlar Alman devletine bu insanların Almanya’ya alınması gerektiğini dile getiriyor” dedi.

    Almanya’da Polonya sınırındaki göçmenler için destek gösterisi düzenlendi

    "ALMANYA EN ZENGİN ÜLKELERDEN VE MÜLTECİLERİ REDDEDİYOR"

    Göstericilerden Manfred Pik ise, Avrupa’nın mültecileri alabilecek kapasiteye sahip çok büyük ve çok zengin ülkeler topluluğu olarak gördüğünü ifade ederek, “Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden ve mültecileri almayı reddediyor bu felaket bir durum. Sınırda bu soğukta kalmak zorunda olan insanlar mağdur durumda” dedi.

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