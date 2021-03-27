Tabutun kapağı açık bir şekilde gömülmek zorunda kalan Müslümanlar için,1 Nisan tarihinden itibaren tabutsuz ve kefenli uygulamaya geçilebileceği bildirildi.

Almanya’nın Bayvera eyaletinde, Türk göçünün 60’ıncı yılında kefenle gömülebilme kararnamesi gündeme geldi.

2019 yılında kefenli ve tabutsuz bir şekilde gömülebilme konunun yasalaşmasına rağmen, uygulamaya geçilemedi.

Eyalet Sağlık Bakanı Klaus Holetschek tarafından SDP Bayvera Milletvekili Arif Taşdelen’e gönderdiği mektupta, tabutsuz kefenle defin uygulamasına 1 Nisan’dan itibaren başlanabileceğini söyledi.

“BAŞARILI OLABİLMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Bavyera Eyalet Meclisi’nin ilk Türk kökenli ve tek yapancı milletvekili olan Arif Taşdelen, mücadelesinin sonunda meyve verdiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Parlamentoya seçildiğimden beri, yani 8 yıldır çoğu konuların yanı sıra okullarımızda Türkçe anadil dersi ile sadece kefenle defnedilme konusuna ağırlık verdim. Türkçe anadil dersi konusunda daha başarılı olamadım ama kefen ile defnedilme yani tabutsuz defnedilme konusunda başarılı olabildiğimin mutluluğunu yaşıyorum bugün. Ve bütün Bavyera’daki Müslümanlara bu müjdeyi vermek istiyorum. 1 Nisan’dan itibaren vefat eden akrabalarımızı burada sadece kefenle defnedebiliriz.”

Almanya’da tabutsuz ve kefenli defin uygulamasına onay verildi ViDEO







“MÜSLÜMANLAR İÇİN YER TAHSİS EDİLDİ”

Milletvekili Taşdelen, “İnsanlarımız 40-50 yıldır istedikleri gibi yaşayamadı. Bavyera’da en azından son ebedi yolculuğa gittiklerinde istedikleri şekilde gidebilecekleri için çok mutluyum. Bavyera’da bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Nürnberg’te 2008 yılında itibaren mezarlıkta Müslümanlar için bir yer tahsis edildi. Burada yüzlerce Müslüman huzur içinde yatmakta ve artık örf, adet ve dinlerine uygun şekilde sadece kefenle de defnedebilecekler.” ifadelerini kullandı.

“SAMİMİ BİR TAVIR”

Almanya Hessen Eyaleti CDU Milletvekili İsmail Tipi, Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek’ten Arif Taşdelen’e gelen mektubu değerlendirdi. Tipi şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan, gerekli çalışmaların hızla yürütüldüğünü ancak bir final kararname çıkması için zamana ihtiyaç olduğunu ve olası bir kararnamenin de en erken şartlarda muhtemelen 1 Nisan’da başlayabileceğine işaret ediyor. Tabi ki bu çok iyi bir niyet ve uygulamanın bir an önce yürürlüğe girmesi için samimi bir tavır. Bavyera Eyalet Hükümeti, muhtemelen bu konuda bir karar alacak ve bunu yakında uygulamaya koyacaktır. Zaten meclis kararı ve hükümet görüşü bu yönde.”

TABUTUN KAPAĞI AÇIK GÖMÜLÜYORLAR

Almanya’da yıllardır vefat eden Müslüman Türk vatandaşlar tabutun kapağı açık bırakılarak kefen üzerine toprak atılıp gömülüyor.

Bu sebeple Türklerin çoğu, vefat eden yakınlarını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla Türkiye’deki memleketlerine götürüp ve burada defnediyor.