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İHA

Terör örgütü PKK yandaşları Almanya'da paçavralarla dolu bir gösteri yaptı.

Köln kentinde toplanan PKK yandaşları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Provokatif etkinlikte, örgüt sembolleri ve Öcalan'ın fotoğrafları sergilenirken, terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attı.

Eski tersaneler bölgesinde bulunan miting alanı Deutzer Werft'te başlayan ve Ren Nehri üzerindeki Severin Köprüsü, Köln'ün tarihi merkezi ile Deutz Köprüsü güzergâhını takip eden yürüyüş başladığı noktada son buldu.