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    Almanya'da yaşanan sellerde ölü sayısı artıyor

    Sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi.
    • AA
    • 19.07.2021 - 13:25
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    Almanya'da yaşanan sellerde ölü sayısı artıyor

    Almanya'da büyük yıkımlarla sonuçlanan sel felaketinde bilanço gittikçe ağırlaşıyor.

    Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı artıyor.

    ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ

    Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 117'ye ulaştığı, yaralıların sayısının da 749 olduğu belirtildi.

    Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

    164 CAN KAYBI

    Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 164'e çıktı.

    Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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