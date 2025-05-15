Almanya’da zorunlu askerlik için İsveç modeli masada

Haber Merkezi

Almanya’da savunma politikaları, Rusya’dan gelen tehdit algısıyla yeniden şekilleniyor.

Rusya- Ukrayna savaşının ardından Silahlı Kuvvetler'e 100 milyar euro yatırım yapan Almanya, personel sıkıntısı çekiyor.

2011 yılında kaldırılan zorunlu askerlik uygulaması, gönüllü başvuruların yetersiz kalması halinde yeniden gündeme gelebilir.

ZORUNLU ASKERLİK TEKRAR GÜNDEMDE

Rusya ile yaşanan gerilim sonrası askeriyede iyileştirme çabalarına ağırlık veren Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundestag'da, savunma sanayiinin geleceğine ilişkin konuştu.

"ŞİMDİLİK GÖNÜLLÜLÜĞE DAYANAN HİZMETE ODAKLANDIK"

Pistorius, “Şimdilik gönüllülüğe dayalı bir hizmete odaklandık. Ancak özellikle ‘şimdilik’ kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum. Gerekirse zorunlu hizmete geçebiliriz” dedi.

MASADA İSVEÇ MODELİ ASKERLİK VAR

N-tv kanalının aktardığına göre, Sosyal Demokrat Parti ile Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokratlar arasında yapılan koalisyon anlaşmasında, gönüllülük esasına dayanan ancak gerektiğinde zorunlu hizmeti devreye sokan “İsveç modeli” üzerinde uzlaşı sağlandı.

Bu hibrit model, hem gönüllü başvuruları teşvik etmeyi hem de yetersiz kalınması durumunda seçici zorunlu askerliği devreye sokmayı amaçlıyor.

HEDEF: 2031’E KADAR 200 BİN ASKER

Almanya, 2031 yılına kadar aktif asker sayısını 180 binden 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Pistorius, 2025’in ilk çeyreğinde askere başvuruların yüzde 20’den fazla arttığını belirtse de, 2023’te orduya katılımın yüzde 7 düşmesi, planların sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Almanya’nın hedefi, 2031 yılına kadar aktif asker sayısını 180 binden 200 binin üzerine çıkarmak.

ALMANYA “GRİ BÖLGEDE”

Öte yandan Almanya, Ukrayna’ya ağır silahlar göndererek destek sunsa da, doğrudan savaşa taraf olmadığını savunuyor. Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, mart ayında yaptığı açıklamada, ülkenin “tam kapsamlı bir savaşla mutlak barış arasında gri bir bölgede” bulunduğunu söyledi. Savunma Bakanı Pistorius ise ocak ayında Litvanya’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın 2029 ya da 2030’da NATO’ya yönelik “teorik bir saldırı”ya hazırlanabileceğini öne sürdü.

Moskova ise bu iddiaları reddederek, NATO ülkelerine yönelik herhangi bir saldırı planı olmadığını savundu. Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri gönderme hazırlığı da Rusya tarafından “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirilirken, Berlin’in bu adımıyla savaşa fiilen taraf haline geleceği uyarısı yapıldı.4o