Almanya'daki hava yolu krizine Lufthansa grevi darbe vurdu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer personelinin uyarı grevi nedeniyle uçaklar, başta Frankfurt ve Münih olmak üzere birçok havalimanında yerde kaldı.

Avrupa'da personel yetersizliği nedeniyle hava yolu sektöründe yaşanan kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.

Bu kapsamda büyük yoğunluk yaşanan sektörde yükü ağırlaşan yer personeli greve gitti.

Lufthansa yer personeli grev kararı aldı

Verdi Sendikası'nın çağrısı üzerine Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer personeli, tüm gün uyarı grevi kararı aldı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda Lufthansa ile anlaşma sağlayamayan Verdi Sendikası, işveren üzerinde baskıyı artırmak için lojistik, kargo, gişe, ve teknik çalışmalarından sorumlu 20 bin işçinin uyarı grevine gitmesini istedi.

Uçaklar kalkamadı

Uyarı grevinin bu sabah yerel saat ile 03.45'te başlamasıyla ülkedeki havalimanlarında, Lufthansa'nın işlemlerini yaptığı bölümler boş kaldı. Şirkete ait uçaklar da havalimanlarının pistlerinden kalkmadı.

Lufthansa, Frankfurt ve Münih havalimanlarında bugün için binden fazla uçuşu iptal etti.

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130 binden fazla yolcu etkilendi

Dün de 47 uçuş iptal edilmişti. Uçuş iptallerinden 130 binden fazla yolcu etkilendi. Lufthansa şirketi, uçuşları iptal edilen yolculara gişeleri kapalı olacağından havalimanlarına gitmemelerini istedi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Frankfurt'ta bugün yapılacak 1160 uçuştan 725'i iptal edildi. Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa'nın 646 uçuşunun iptal edilmesiyle sadece şirketin değil havalimanında şirketin yer personelinin sorumlu olduğu diğer hava yolu firmalarının bazı uçuşları da iptal edildi.

Lufthansa sözcüsü Martin Leutke, Alman medyasına yaptığı açıklamada, grevin bu sabah başladığına işaret ederek, "Dün açıklandığı gibi maalesef Frankfurt'ta ve Münih'te hemen hemen tüm uçaklar yerde kalmak zorunda kaldı." dedi.

Leutke, sendikanın grev kararını gereksiz ve abartılı olarak eleştirerek, grevin tatile gidecek insanları etkilediğini söyledi.

Yarından sonra da bazı uçuşların iptal edilebileceğini aktaran Leutke, öte yandan şirket olarak yarından sonra uçuş planının normale dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, bunu başarılabileceklerini kaydetti.

Berlin Havalimanı önünde gösteri

Öte yandan bir grup Lufthansa çalışanı, Verdi Sendikası'nın bayraklarıyla Berlin Havalimanı'nın önünde kısa süreli gösteri yaptı.

Verdi Sendikası yöneticilerinden Holger Rössler, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lufthansa ile ücret görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Lufthansa bugüne kadar kabul edilebilir bir teklif sunmadı. Bu yüzden önümüzdeki hafta yapılacak olan görüşmelerden önce çalışanların taleplerinin arkasında olduğunu göstermemiz gerekiyor. Greve katılımın çok yüksek olduğunu görebiliyoruz.

Çünkü çalışanlar gelirlerinde artış bekliyor. Enflasyon yüksek. Son 3 yılda havacılık sektörünü büyük ölçüde etkileyen pandemi nedeniyle ücret artışı olmadı. Şimdi çalışanların makul bir dengelemeye ihtiyacı var."





"Şimdi şirketin katkıyı yapması gerekiyor"

Çalışanlar arasında, enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesinin konuşulduğunu aktaran Rössler, "Bu nedenle makul bir dengeleme bekliyorlar. Çalışanlar pandemi sürecinde şirketi desteklediklerini gösterdiler, katkılarını yaptılar. Şimdi şirketin katkıyı yapması gerekiyor." diye konuştu.

Grevin tatil döneminde yapıldığı eleştirilerine de yanıt veren Rössler, Verdi Sendikası'nın grevi iki gün önce açıkladığını, böylelikle Lufthansa'ya bu iki gün içinde grevin olmaması için teklifi iyileştirme fırsatı verildiğini de işaret etti.

Rössler, çağrıyı iki gün öncesinden yaparak yolculara da, hava yolu şirketiyle irtibata geçerek uçuşlar konusunda alternatif bulma imkanı tanındığını kaydetti.

Verdi Sendikası Başkan Yardımcısı Christine Behle ise ZDF televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 3-4 Ağustos'a kadar başka bir grevin yapılmayacağı bilgisini verdi.

Yüzde 9,5 ücret artışı talep ediliyor

Verdi Sendikası'nın uyarı grevi, yerel saat ile yarın 06.00'ya kadar devam edecek.

Sendika, 12 ay için yüzde 9,5 oranında ücret artışı talep ediyor. Lufthansa'nın ise çalışanlara iki aşamalı olarak 18 ay için toplam 250 euro maaş artışı önerdiği aktarıldı.

Taraflar toplu sözleşme görüşmeleri için 3-4 Ağustos'ta Frankfurt'ta yeniden bir araya gelecek.