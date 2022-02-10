Almanya'daki Sultan Ahmet Camisi'ne saldırı

Dortmund kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı caminin kapısına, gamalı haç çizildi. Olay üzerine harekete geçen polis, çizimi boyayla kapattı.

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi, çirkin bir saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cami kapısına gamalı haç çizildi.

"YETKİLİLER ACİL OLARAK ÖNLEM ALMALI"

Dernek Başkanı Turgut Ülker, camilerine geçen ay yine benzer bir saldırı gerçekleştirdiğini ve son dönemlerde artan bu saldırıların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Durumu polis bildirdiklerini belirten Ülker, "Son günlerde camilere ve Müslümanlara karşı artan saldırılar bizi endişelendiriyor. Geçtiğimiz aralık ayında Eving Selimiye Camisi ve 2019 yılında da Eving Ulu Cami ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Yetkililerin acil önlem almasını ve ibadethanelerimizi korumasını talep ediyoruz.

"DORTMUND HOŞGÖRÜ ŞEHRİ OLARAK KALMALI"

Dortmund’da tüm demokratik kuruluşlarla beraber ırkçılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dortmund’un hoşgörü şehri olarak kalması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

ÇİZİM BOYAYLA KAPATILDI

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir de camiyi ziyaret edip incelemede bulunarak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran da camiyi ziyaret ederek, cami yöneticilerine ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Camide incelemede bulunan polis, gamalı haçı sprey boya sıkarak kapattı.