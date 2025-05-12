İHA

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın bu yöndeki beyanı, Türkiye ve çevre coğrafyada onlarca yıldır süregelen kanlı çatışma döngüsünün sona erdirilmesi açısından "önemli ve dikkatle izlenmesi gereken bir adım" olarak nitelendirildi.

Bakanlık, bu açıklamanın tek başına barış ortamının sağlanması için yeterli olmayacağını belirterek, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak somut adımlar atılması ve kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

"SÖZDE KALMAMALI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu açıklama, çatışma ve şiddetin hüküm sürdüğü bölgelerde umut ışığı yakmıştır. Ancak geçmiş deneyimler göstermiştir ki, sözde kalan taahhütler barışa değil, yeni belirsizliklere zemin hazırlar. Bu nedenle PKK'nın beyanını fiili adımlarla desteklemesi ve tarafların kapsayıcı bir diyalog ortamında ilerlemesi elzemdir.

Alman hükümeti, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın gerçekten silah bırakması durumunda, bunun hem Türkiye'nin iç huzuru hem de bölgesel istikrar açısından dönüm noktası olabileceğini ifade etti. Ayrıca açıklamada, demokratik değerlere dayalı bir çözüm sürecinin sadece Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin de çıkarına olacağı vurgulandı.