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    Almanya'dan Rus diplomat kararı

    Alman hükümeti, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, 5 gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
    • AA
    • 04.04.2022 - 19:23
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    Almanya'dan Rus diplomat kararı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

    Rus saldırılarına karşı mücadelesini sürdüren Ukrayna'ya Batılı ülkelerin desteği de sürüyor.

    ABD, Almanya başta olmak üzere birçok ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım uyguluyor.

    40 RUS DİPLOMATIN 5 GÜN İÇİN ALMANYA'YI TERK ETMESİ İSTENDİ

    Son olarak Almanya, çok sayıda Rus diplomatı ülkesinde istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.

    İstenmeyen kişi ilan edilen 40 Rus diplomatın  5 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

    Almanya dan Rus diplomat kararı #1

     


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