Almanya'dan Ukrayna konusunda Rusya'ya uyarı

Yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Maas, Ukrayna'ya yönelik saldırganlık yapılması durumunda Rusya'nın ağır bedel ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi öncesinde yazılı açıklama yaptı.

İki toplantıda Ukrayna ile ilgili gelişmelerin önemli konu olacağı bilgisini paylaşan Maas, Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri faaliyetlerinden büyük endişe duyduklarını belirtti.

“NATO'NUN UKRAYNA'YA DESTEĞİ KESİNTİSİZDİR”

Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin ve AGİT'in gözlemci misyonunun engellenmesinin gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamadığını aktaran Maas, bu nedenle bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna ile ilgili durumun tekrar ayrıntılı şekilde ele alınacağını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“NATO'nun Ukrayna'ya desteği kesintisizdir. Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği tartışma konusu olamaz. Rusya her türlü saldırganlık durumunda ağır bedel ödemek zorunda kalır."





RUSYA’YA 'AÇIK KAPI' MESAJI

Bakan Maas, şimdi gerilimi düşürmek için dürüst ve kalıcı adımların atılmasının önemine işaret ederek, Rusya ile görüşmek için kapının açık olduğunu kaydetti.

Maas, ayrıca NATO toplantısında Afganistan'daki durumun da kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.