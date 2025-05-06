Almanya'nın yeni başbakanı belli oldu

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Almanya Parlamentosu'nda seçim günü...

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamamış, oylama ikinci tura kalmıştı.

İLK TURDA PARLEMENTO DESTEĞİ ALAMADI

Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez göreve gelen bir şansölye, ilk turda parlamento desteğini alamadı.

GENEL SEÇİMDEN SONRA ANLAŞMA SAĞLANDI

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.

MERZ GEREKLİ OYA İLK TURDA ULAŞAMADI

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

OTURUMA ARA VERİLMİŞTİ

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından Meclis Başkanı Klöckner, oturuma ara vermişti.