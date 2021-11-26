Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock, Yunanistan'da sevinçle karşılandı

Yunan basınında yer alan haberlerde, Berlin'deki yeni yönetimden duyulan memnuniyet aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'nı devralan Baerbock'un Ankara karşıtı görüşlere sahip olduğu kaydedildi.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel sonrası dönem için kurulacak koalisyon konusunda anlaşma sağlandı.

Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Türkiye karşıtlığıyla bilinen Annalena Baerbock oturacak.

"BAERBOCK'UN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YUNANİSTAN İÇİN ÇOK İYİ"

Yunan basını, Baerbock'un yeni görevini adeta coşkuyla karşıladı. Star televizyonunun aktardığı haberde, "Türk dostu Merkel’i görmekten bıktık. Türkiye karşıtı Baerbock’un Dışişleri Bakanı olması Yunanistan için çok iyi bir gelişme." şeklinde ifadelere yer verildi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN'DAN YANA" YORUMU

Proto Thema gazetesi, "Yunanistan'a hediye" başlığıyla duyurduğu gelişme hakkında "Annalena Baerbock ve partisi, hem Yunan-Türk hem de mülteci açısından Yunanistan lehinde güçlü pozisyonlara sahip." dedi.

"BRÜKSEL-ANKARA ARASINDAKİ YAKIN İŞ BİRLİĞİNE KARŞI"

Merkel'in aksine Baerbock'un Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın iş birliğini sürdürmek istemediği belirtildi.

DENDIAS'TAN TEBRİK MESAJI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yeni Alman mevkidaşını sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Annalena Baerbock'u Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ettim ve kendisine yeni görevlerinde başarılar diledim." dedi.

TARIM BAKANLIĞI KOLTUĞUNA DA TÜRKİYE DÜŞMANI İSİM ATANDI

Öte yandan her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmasıyla bilinen Cem Özdemir, Almanya'da kurulacak yeni koalisyon hükümetinin Tarım Bakanı pozisyonunda bulunacak.