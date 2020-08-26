Anastasiadis'den BM'ye 'Türkiye'nin Kapalı Maraş'ı açmasına izin vermeyin çağrısı

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'nin Gazimağusa'da 46 yıldır kapalı olan 'Kapalı Maraş'ı turizme açmasına izin vermeme çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kiriakos Koushos, Nikos Anastasiadis ve Antonio Guterres'in Kapalı Maraş konusunda bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Koushos'un aktardığına göre Anastasiadis, Guterres'in Türkiye'nin Maraş'la ilgili planlarına müdahale etmesini isteyerek şehrin yeniden yapılandırılması ve yasal sakinlerinin dönmesi olasılığının araştırılması için iki toplumlu bir komite kurulması yönündeki teklifini yineledi.

Koushos, "Anastasiadis, Guterres'e Maraş'ın tek taraflı olarak açılmasının ve Türk gemilerinin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarının gebe olduğu olumsuz sonuçları anlattı. Ona göre bu eylemler, Kıbrıs sorununun çözümü için mutabık kalınan esaslardan cayma niyetinde olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS, KAPALI MARAŞ'IN ŞUBATTA AÇILMASINI KARARLAŞTIRMIŞTI

Koushos, Türkiye'nin eylemlerinin Kapalı Maraş'ın statüsünü belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tamamen çeliştiğini ve Kıbrıs müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden yeniden başlatılmasına yönelik çabaları olumsuz etkilediğini savundu.

Şubatta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, 1974 'Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana 46 yıldır kapalı olan 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın yerleşime açılmasına ve turizmin başkenti haline getirilmesine karar vermişti.

46 YILDIR SİVİLLERİN GİRİŞİ YASAK

Maraş, 1974 Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir. Kamuoyu tarafından 'hayalet şehir' olarak adlandırılan, 46 yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor.

İçinde evlerin, otellerin, okulların ve eğlence mekanlarının olduğu, doğanın ele geçirdiği yerleşim yeri tekrardan hayata döndürülmeyi bekliyor.