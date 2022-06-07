Anders Rasmussen, Türkiye’nin NATO’daki rolünü değerlendirdi

Rasmussen, Ankara'yı dışlamakla ilgili söylentileri reddettiğini söyledi. Bir dönem NATO'nun başında olan isim, "Türkiye'yi izole etmemiz büyük bir hata olur. Onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

NATO'nun eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı ve askeri ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Foreign Policy’nin sorularını yanıtlayan Rasmussen, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı duruşuna değindi.

Ankara, her iki ülkeden, terörle arasına mesafe koymasını istiyor.

Erdoğan'ın tutumu soruldu

"(Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın tutumunu değiştirmesi için ne olması gerekiyor?” sorusunu yanıtlayan Ramussen, "Finlandiya ve İsveç'ten bazı açıklamalara ve iki ülkenin teröre karşı olduğunu vurgulamak için bazı adımlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bu ülkelerden Türkiye’ye silah ambargosunun kaldırılmasının da gündeme gelebileceğini belirten Rasmussen, Ankara’nın NATO içindeki varlığı konusunda da konuştu.

"Türkiye'yi izole etmemiz büyük hata olur"

Rasmussen, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askeri ittifakı zayıflatıp zayıflatmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

“Hayır, Türkiye'yi çıkarmakla ilgili tüm spekülasyonları dışarıda tutuyorum. Türkiye'yi izole etmemiz büyük bir hata olur.

"Türkiye'ye ihtiyacımız var"

Türkiye, Rusya'ya yönelir. Batı ile Doğu arasında bir köprü olarak Türkiye'ye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”





Rasmussen: Rus ordusunun gücünü abarttık

Karadeniz’in kuzeyindeki savaş ve Rusya’nın gücü de NATO’nun eski Genel Sekreteri’ne soruldu.

NATO’nun iki yanlış hesap yaptığını savunan Anders Rasmussen, “Rus ordusunun gücünü abarttık. Askeri teçhizata yapılan büyük yatırımlara ve eski Sovyet üslerinin yeniden açılmasına rağmen, çok zayıf bir Rus ordusu gördük.

Diğer yanlış hesap ise Başkan Putin'in gaddarlığını ve hırslarını hafife almış olmamız.” ifadelerini kullandı.