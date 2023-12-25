Anketlerde Trump'ın gerisinde kalan Biden, Demokratları hayal kırıklığına uğrattı Araştırmalarda henüz istediği sonucu elde edemeyen Biden, Beyaz Saray'da beklentileri karşılayamadı. Trump ise Demokrat rakibiyle televizyon tartışmasına hazır olduğunu söyledi.

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ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi açıklanan anket sonuçları, eski Başkan Donald Trump'ın önde olduğunu gösteriyor.

81 yaşındaki mevcut Başkanı Joe Biden'ın, ilerleyen yaşıyla ilgili endişeler, Demokratlar arasında endişe kaynağına dönüştü.

Beyaz Saray'da hayal kırıklığı

ABD basını, "iyileşen ekonomiye" rağmen, Biden'ın anketlerde Trump'ın gerisinde kalması nedeniyle Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yaşandığını yazdı.

The Hill gazetesinin haberinde, Biden'ın görev onayının bir yılı aşkın süredir düşük oranlarda seyrettiği ve anketlerde de Trump'ı geçmeyi başaramadığı kaydedildi.

Biden'ı geride bıraktı

Biden'a görev onayının yüzde 34'e düştüğü belirtilerek, Trump'ın, Demokrat siyasetçiyi mevcut koşullarda 2 puan farkla geçtiği ifade edildi.

Joe Biden'a yakın bir kaynak, anketlerle ilgili "derin hayal kırıklığı" nedeniyle toplantılar yaptıklarını söyledi.

"Anketlerin çoğu hatalı, Biden Trump'ı yener"

Demokrat Senatör Jon Tester ise "Anketler konusunda elbette konusunda endişeleneceksiniz, ancak anketlerin çoğunun hatalı olduğu biliniyor." şeklinde konuştu.

Senatör Elizabeth Warren da Biden'ın Trump'ı yeneceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Trump: Biden ile tartışmaya hazırım

Öte yandan Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, Biden ile ekranlarda tartışmak istediğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, bu konuya ilişkin, "Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. 10 tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.