Avrupa'ya Donald Trump uyarısı: Fırtınaya hazırlanmalıyız Trump'ın Beyaz Saray yönetimini yeniden devralma ihtimali, Avrupa'da endişeye neden oldu. Kıtanın, ikinci Trump dönemine hazırlanması gerektiğini belirtildi.

ensonhaber.com

Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde, Avrupa Birliği ile ilişkiler zorlu süreçlerden geçti.

2024'te yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'ı önde gösteren anketler, kıtada yeniden endişe kaynağı haline geldi.

Financial Times'ın haberinde, Ukraynalılar ve Avrupalıların, Oval Ofis'te Joe Biden'ın olmasından dolayı "şanslı" olduğu, ancak gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde "alarm zillerinin çaldığı" belirtildi.

"Avrupalılar, fırtınaya hazırlıklı olmalı"

Yapılan analizde, "Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi ihtimaliyle karşı karşıya kalan Avrupalılar, fırtınaya hazırlıklı olmalı." denildi.

Trump'ın ikinci döneminin, ilkinden "daha kötü olacağı" iddia edilerek, şunlar aktarıldı:

Beyaz Saray'a giden yolda sürprizler olabilir ama 5 Kasım 2024'e yalnızca 11 ay kaldı. Avrupa, sonuç ne olursa olsun hazırlanmalı. Washington'daki siyasi kültür yeterince kaotik ve öngörülemez.

"Biden, Avrupa yanlısı son başkan olabilir"

Joe Biden kazansa bile, Demokrat Partili siyasetçinin "artık yüzünü Çin'e ve Hint-Pasifik'e çeviren bir ülkenin Avrupa yanlısı son başkanı" olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, savunma ve güvenlik alanında ortaya çıkan zorluğun, Trump'ın NATO'ya karşı bilinen "nefreti" nedeniyle Avrupa'da ayrıca endişe verici olduğu vurgulandı.

"Sadece 11 ay kaldı"

Ek olarak kıtada Rusya-Ukrayna Savaşı yaşandığı ve bunun da bir "Avrupa savaşı" olduğu bildirildi.

Trump yanlısı düşünce kuruluşlarının "etkisiz NATO" konseptini savunduğu ve bu söylemin Avrupa için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiği belirtilerek, "Geriye sadece 11 ay kaldı." uyarısı yapıldı.