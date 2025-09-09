Antarktika'daki personelin cinsel şiddetle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı

ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın paylaştığı gizli anket, Antarktika'daki araştırma üslerinde çalışan personelin ciddi bir cinsel saldırı ve taciz sorunu ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

2022-2024 yılları arasında bölgede görev yapan 2 bin 760 personel ve yükleniciye açık olan ankete katılanların yüzde 40'ı en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını bildirdi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i ise buna tanık olduklarını söyledi.

Kadınların yüzde 60'ı çoğunlukla mağdur olduğunu ifade ederken erkeklerdeki oran ise yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde...

OLAYLARIN ÇOK AZI RAPOR EDİLİYOR

Ancak olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor.

Bunun nedeni olarak personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği gösteriliyor.

Antarktika'daki aşırı izolasyon koşulları durumu daha da ağırlaştırıyor.

Çoğu zaman taciz mağduru kişiler saldırganla aynı üsse aylarca kapalı kalmak zorunda bırakılıyor.

Bu da olayların çözülmesini imkansız hale getiriyor.