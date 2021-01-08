Anthony Fauci: Koronavirüs varyantları bazı tedavileri tehdit ediyor

Anthony Fauci: Koronavirüs varyantları bazı tedavileri tehdit ediyor

Koronavirüsün varyantlarını takip ettiklerini belirten NIAID Direktörü Fauci, yeniden normale dönüş için sürü bağışıklığı vurgusu yaptı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsü yakından izlediklerini söyledi.

Koronavirüs varyantının, halihazırda virüse karşı geliştirilen ilk aşıların etkinliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

"NORMALE DÖNÜŞ İÇİN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI ŞART"

Fauci, Axios'a yaptığı açıklamada, yavaş bir başlangıç olsa da aşılama kampanyalarının devam ettiğini belirterek, "Normale dönüş hedefi, yüzde 70-85 oranında sürü bağışıklığına ulaşılmasına bağlıdır." dedi.

"BELİRLİ TEDAVİLER TEHDİT ALTINDA"

Amerikalı yetkili, mutasyonların aşıları "alt edebileceğine" dair bazı endişeler olsa da bu durumun aşılardan çok belirli tedaviler için sorun teşkil ettiğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) en az iki koronavirüs varyantını takip ettiği, bunların İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da tespit edilen 501.V2 olduğu kaydedildi.

İngiliz doktorların açıklamasına işaret eden Fauci, B.1.1.7'nin daha öldürücü veya aşının etkisini ortadan kaldırıyor gibi görünmediğini aktardı.

B.1.1.7'nin, ACE2 reseptörüne daha kolay bağlandığı için daha bulaşıcı olduğu belirtildi.