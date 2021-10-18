Anthony Fauci: Kutuplaştırıyorum çünkü bilimi destekliyorum

Salgınla ilgili komplo teorilerine işaret eden Fauci, "Her zaman bilimi savundum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, koronavirüs salgını ve komplo teorilerini destekleyenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Fox News yayınına katılan Fauci'ye, pandeminin başlangıcında bir otorite olarak görüldüğü, ancak zamanla "kutuplaştıran bir figür" haline geldiği ve "karmaşık mesajlar gönderdiği" şeklindeki eleştiriler soruldu.

KOMPLO TEORİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Eleştirilere yanıt veren Fauci, komplo teorileri yerine "bilim, veri ve somut gerçeklerin" yanında durduğu için pandemi sırasında "kutuplaştıran" bir figüre dönüştüğünü söyledi.

"BİLİMİ SAVUNUYORUM" AÇIKLAMASI

Fauci, "Her zaman bilimi, verileri ve kanıtları rehber haline getirmeyi savundum." dedi.

"GERÇEKLER BAZILARI İÇİN RAHATSIZ EDİCİ"

Amerikalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı, gerçeklere sahip çıkmasının komplo teorilerine inanan insanlar için "uygunsuz" olduğunu kaydetti.

"Bazen gerçekler bazı insanlar için rahatsız edici oluyor, bu yüzden bana tepki gösteriyorlar." diye ekledi.